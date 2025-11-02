¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Î¶¥Áè¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ(C)Getty Images±Ñµ­¼Ô¤¬¹Í¤¨¤¿¡ÖºÇÅ¬²ò¡×¤Ï¡©F1¤ÎÌ¾Ìç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢Íèµ¨¹½ÁÛ¤Î·ëÏÀ¤ò¤¤¤Þ¤À¤ËÌÀ³Î²½¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï¡¢µî¤ë10·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥­¥·¥³GP¸å¤ËÍèµ¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÀµ¼°È¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÌÔÄÉ¡£¼ó°Ì¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤Ë36¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î3°Ì¤òÇ÷¤ê¡¢