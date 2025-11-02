米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は１日（日本時間２日）、ブルージェイズ（ア・リーグ）―ドジャース（ナ・リーグ）第７戦がカナダのトロントで行われる。スタメンが発表され、大谷翔平は先発投手兼１番指名打者で名を連ねた。１０月２８日（日本時間２９日）の第４戦から中３日での登板となる。（デジタル編集部）ブルージェイズの先発投手は、サイ・ヤング賞３度受賞の４１歳右腕シャーザー。第３戦以来の先