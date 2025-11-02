俳優京典和玖（きょうてん・わく、24）が1日、都内で「京典和玖2026カレンダー」発売記念イベントを行った。丸刈りが少し伸びた髪形で登場して「仕事で切って伸びかけています。小学生の時は丸刈りだったから、それ以来10数年ぶり」と照れた。「今回のテーマは『僕の好きな映画と音楽』。映画のポスター、イメージできるシーン、音楽のジャケ写の世界観をリスペクトを込めて表現しました」。好きなカットは真っ赤なバックで、