現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップフィリー＆メアスプリント（G1・ダ1400m）は、F.プラ騎乗、スプレンドラ（牝4・B.バファート）が、鮮やかな差し切りを決めた。勝ちタイムは1:21.79（良）。2着にはヴァウヴァ（牝5・C.ドゥヴォー）、3着にはホープロード（牝4・B.バファート）が入った。なお、このレースには日本から大井所属のフェブランシェ（牝5・大井・藤田輝信）が出走を予定し