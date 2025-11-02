韓国の大手エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）が、アジア太平洋経済協力会議(APEC)の首脳会議が開かれた韓国南東部・慶州（キョンジュ）市の会場前に、広報ブースを設けた。契約するBTSのRM（31）が、10月29日に慶州芸術の殿堂で開かれた「APEC CEOサミット」開会式に参加した後、HYBEパン・シヒョク議長とともにそのブースに訪れた。HYBEは同29日から31日までの3日間「慶州芸術の殿堂」3階で広報ブースを運営した。広報ブー