活動休止中のNewJeansの人気は変わらなかった。デビューアルバム「New Jeans」のトリプルタイトル曲の1つ「Cookie」が、世界最大音源ストリーミングプラットフォームSpotifyのストリーミング数で3億回（10月28日時点）を超えた。通算8曲目の3億回突破となった。韓国メディアOSENは31日「22年8月に公開された『Cookie』は、発表されて3年が過ぎたにもかかわらず依然として全世界のファンの間で着実に愛されている」などと分析した。