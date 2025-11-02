アニメーション映画「劇場版チェンソーマン：レゼ編」が、韓国で累計観客数257万人（10月29日時点）を超えた。韓国メディアのスポーツソウルはこのほど「チェンソーマンが劇場街を飛び越え、展示会場まですごい火力を誇示している」と報じた。ソウル市内で開催されている「TVアニメ・チェンソーマン展」は熱気の高まりから、当初終了日程の9日から23日まで2週間延長することが確定した。同メディアは「同展示は、7月19日の開催以後