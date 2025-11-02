文字通りの完敗だ。モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップの準々決勝で、日本は北朝鮮と対戦。開始38秒で先制点を奪われると、６分に追加点を献上。その２分後に中村心乃葉が１点を返すも、22分に失点して再び２点差をつけられる。後半も相手の圧力に屈し、73分、90＋６分に被弾。１−５の大敗を喫した。ラウンド16から北朝鮮は中３日、日本は中２日。日程面で不利があったとはいえ、高い強度のプレスやルーズボー