日本が支援をしてきたエジプトの「大エジプト博物館」が1日に全面オープンし、開館式典が開かれました。大エジプト博物館の開館式典は1日、各国の首脳や日本から三笠宮家の彬子さまが出席される中、開かれました。博物館は、首都カイロ近郊の観光地ギザの三大ピラミッド近くの広大な敷地に建設され、古代エジプト文明の遺物5万点以上が収蔵される予定で、単一文明に特化した世界最大の博物館となる見込みです。中でも注目はツタン