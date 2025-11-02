歌手で俳優の杉良太郎さん（81）が1日、自身の著書『生涯献身』の出版発表記者会見に登場。長年続けてきた福祉活動への思いを語りました。今年で芸能活動60周年の杉さんですが、デビュー前の15歳の時から刑務所への慰問を始め、66年にわたり、チャリティー公演や災害支援などの福祉活動を続けてきました。これまでの活動について、原動力となっているものを聞かれると「最近になって生まれつきですと言ってますね。原因とかってい