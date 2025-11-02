ロッテからドラフト２位で指名された明大の毛利海大投手（２２）が１日、東京・府中市の合宿所で指名あいさつを受けた。福岡出身の左腕は「（福岡遠征がある）パ・リーグの球団で両親は喜んでます」と笑顔。ホークスジュニア出身で、１６年にみずほペイペイ（当時ヤフオクＤ）で行われた球宴で始球式に登板している。「ソフトバンクは小さい頃から見ていたチーム。抑えたいですね」と、思い出のマウンドで日本一軍団を倒すことを