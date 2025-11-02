◆第４２回ブリーダーズＣディスタフ・Ｇ１（日本時間１１月２日、米国デルマー競馬場・ダート１８００メートル）アリスヴェリテ（牝５歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）の国内外Ｇ１初制覇はかなわなかった。昨年の４着に続きＫ・フレイ騎手とのコンビで参戦し、２１年マルシュロレーヌ以来の日本馬２勝目を目指したが、１０着に終わった。勝ったのは米国のスキュラ。同馬は２２年７月にデビュー。２４年のマーメイドＳで永