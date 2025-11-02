フィギュアスケートの西日本選手権が1日（滋賀県大津市・木下カンセーアイスアリーナ）に開幕し、女子シングルの元全日本女王・紀平梨花（23、トヨタ自動車）がアイスダンス転向後、初の公式戦に出場。リズムダンスで59.61点をマークし、2位で好スタートをきった。ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日に開催、前回大会は金メダル3個【競技日程一覧】9月に西山真瑚（23、オリエンタルバイオ）と組んで女子シングルからアイ