マレーシアを訪問している小泉防衛相は中国の国防相と会談し、軍事活動に対する深刻な懸念を伝えました。小泉防衛相：我が国としては東シナ海や太平洋地域における、様々な形での中国側の軍事活動の活発化を深刻に懸念をしている。小泉防衛相は中国の董軍国防相と会談し、2025年5月に発生した中国海警局のヘリコプターによる領空侵犯などへの懸念を示した上で、日中防衛当局間ホットラインの適切な運用について指摘しました。また