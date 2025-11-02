本日11月2日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、寺田心が登場！天才子役としてブレイクを果たしてから10年。華々しい活躍の陰で人知れず抱えていた苦悩や、成長するにつれて感じるようになった成長と心のギャップ。さらには17歳になった今だからこそ話せる将来への不安など、激動の俳優生活の本音を明かす。◆自由な性格だった幼少期大人びた言葉選びと振る舞いで“天才子役”として名を馳せた寺