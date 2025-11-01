SUBARU『OUTBACK』および『XV』のオーナー、そして自動車愛好家に向けて、エンターテインメントマーケティング株式会社は、愛車のボディカラーを忠実に再現したスマートフォンケースをSUBARUオフィシャルライセンス商品として提供を開始した。 この製品は、実車のカラーリングを日常的に手元で感じたいというニーズに応えるものであり、iPhoneユーザーだけで