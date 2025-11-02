お笑いコンビ「マユリカ」の中谷（36）が1日に放送されたテレビ朝日「夜明け前バラエティトワライト」（深夜3・00）に出演。かかりつけ医から誘われた“オフ会”について明かした。中谷は睡眠時無呼吸症候群のため「睡眠外来に通ってて。CPAPっていう呼吸を促す機械を借りて治療している」と明かした。毎月1回通って治療しており「俺の担当の先生が女性の先生で」と、女性医師から「数値もいいですよ」と経過良好だと太鼓