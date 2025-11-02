【慶州（韓国南東部）＝松本健太朗、照沼亮介】日米中露など２１か国・地域によるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議は１日、韓国・慶州（キョンジュ）で首脳宣言「慶州宣言」を採択して閉幕した。従来は首脳宣言に盛り込んでいた「多角的な貿易体制を支持」との文言を見送った。トランプ政権の下で保護主義的な政策を強める米国の反発に配慮したとみられる。会議は１０月３１日から２日間の日程で開催。高市首相や