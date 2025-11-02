小泉進次郎防衛相は２日までに、自身のポッドキャスト「小泉進次郎のＰＯＤＣＡＳＴ」の最新回をアップ。「本当はやりたいけど今はできない」ことを明かした。高校生のリスナーから、集中して勉強できないという悩みが寄せられ、「長時間集中しないといけない時に工夫していること」を教えてほしい…という内容だった。小泉氏は「同じだよ。好きなことって長時間集中できるけど、勉強は気合を入れないと集中できるってもんで