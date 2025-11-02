◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）２１年大会覇者の渋野日向子（２６）＝サントリー＝は７３位で出て５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算３アンダーの３１位に急浮上した。予選通過圏外だった終盤の５〜８番で４連続バーディーを奪い、３週連続の予選突破。来季米ツアー出場権をかけた１３日開幕のアニカ・ゲインブリッジ・ペリカ