将棋の竜王戦7番勝負は第3局が京都で行われ、藤井聡太六冠が勝利し、史上3人目の「永世竜王」に王手をかけました。 【写真を見る】竜王戦第３局、藤井六冠勝ち防衛に王手史上3人目の「永世竜王」まであと1勝 5連覇を目指す藤井六冠に、2年連続で佐々木勇気八段が挑む竜王戦七番勝負。ここまで藤井六冠の2勝で迎えた第3局は、10月31日から京都の仁和寺で行われました。 対局は藤井六冠が85手で勝ち、防衛に王手をかけました。