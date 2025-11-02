高市早苗首相が、来日したトランプ大統領に「黄金のゴルフボール」を送ったことが話題になっている。【画像】安倍元首相はトランプ大統領を茂原カントリークラブで出迎えた（2019年5月の来日） トランプ大統領といえばゴルフ好きで知られ、安倍元首相も“ゴルフ外交”を駆使した。現場に同行したプロゴルファーの青木功氏が裏話を明かす。トランプ大統領が絶賛したのは、青木氏からの“ある贈り物”だった。◆◆◆トランプvs.