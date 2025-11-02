秋の褒章が発表されました。スポーツや芸術などの分野で功績のあった人に贈られる紫綬褒章は、映画監督の阪本順治さんらが受章しました。紫綬褒章を受章した映画監督の阪本順治さん（67）は、幅広いジャンルで独自の世界観を作り上げ、映画界の発展に貢献したと評価されました。紫綬褒章阪本順治さん「手練手管が通じないようなものにあえてスリルを感じて、越境しながらやってきた感じです」「紫綬褒章をいただいた者として、先