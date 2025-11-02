決定的な局面ではことごとく勝負を避けられている大谷(C)Getty Images二刀流スターへの徹底的な対策が議論の的となっている。話題のタネとなっているのは、目下開催中のワールドシリーズで32年ぶりの世界一を目指しているブルージェイズが、ドジャースの主砲である大谷翔平に講じている敬遠策だ。【動画】何気ない行動に米記者が注目大谷翔平が“球拾い”をする様子勝負所では必ずと言っていいほど避けている。ブルージェ