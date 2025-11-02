東京女子プロレスは1日、東京・新宿FACEで「TJPWAutumnVictoryinSHINJUKUvol.2」を開催した。「ジ・アルティメット・アスリート」の異名を取り、9日の後楽園ホール大会で最高峰プリンセス・オブ・プリンセス王座（王者は渡辺未詩）に挑むJ−ROD（ジェイ・ロッド）が日本デビュー戦で衝撃の勝利を飾り、王座奪取を高らかに宣言した。米オハイオ州出身のJ−RODは、2022年デビューながら、わずか3年でその名を全米にと