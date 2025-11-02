仕事のパフォーマンスを上げるにはどうすればいいか。独自の「タイムコーディネート」を提唱し、4000人に時間術を指導してきた吉武麻子さんは「朝の30分の使い方で違いが出る。目覚めてすぐスマホを手に取るのではなく、脳の中を整理整頓する時間を作るといい」という――。※本稿は、吉武麻子『24時間が変わる朝の30分』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／TuiPhotoengineer※写真はイメージです - 写真