高市首相は1日夜に訪問先の韓国から帰国し、一連の外交日程を終えました。同行したフジテレビ政治部・木村裕太記者がお伝えします。高市首相は首脳会談を相次いでこなし成果を上げたことで、ある政権幹部は「外交に自信をつけたようだ」と話しています。高市首相は1日午後10時ごろ、APEC（アジア太平洋経済協力会議）の首脳会談を終えて羽田空港に到着しました。外国訪問中の高市首相について、同行した関係者は「精力的に動いてい