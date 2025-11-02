性交渉を要求する「ヤミ金業者」無登録で法外な利息を要求するヤミ金業者が増えている。SNSを利用して集客し、店舗が要らず対面の必要もないという簡便さが「起業」を容易にしている。業者というよりノウハウを身につけた個人が、「急ぎのカネ」を求める客に貸し付けるケースもある。典型例が性交渉を条件にしたヤミ金融だ。「ひととき融資」と呼ばれ、個人間融資のサイトなどを使って募集。免許証など写真付きの個人情報を要求し