この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。待ち合わせで「待たされた」もしくは相手を「待たせてしまった」経験がある人は少なくないのではないでしょうか。日々生きていると、交通機関のトラブルや体調不良などやむを得ない事情で約束の時間に間に合わないこともありますよね。一方で、「いつも」約束の時間に遅れたり、待たされたりしたら人間関係のトラブルを招くきっかけになるのは仕方ないように思い