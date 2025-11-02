突然ですが、「ETCカード」の正式名称知っていますか？高速道路を走るときに必要なアレ…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Electronic Toll Collection カード（電子料金収受カード）」でした！ETCカードは、「Electronic Toll Collection card（電子料金収受カード）」の略。高速道路の料金所をスムーズに通過するための電子決済用カードで、車に設置したETC車載器に挿入して使います。料金所のゲートにあるアンテナ