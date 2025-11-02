銀座に志かわと言えば、言わずと知れたテイクアウト型の高級食パン専門店。2025年3月31日に築地店がGINZA NISHIKAWA COFFEE ROASTERYとして生まれ変わり、スペシャルティコーヒーをセミオート焙煎機で焙煎し、光サイフォンで抽出して提供。独自開発のアルカリイオン水を仕込み水に厳選素材で焼き上げた絹のような食パンを使用したフードとともに楽しめるカフェ。その2号店が三田にオープンしました