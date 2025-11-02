2025年秋の褒章で大分県内では5人が受章した。業務に精励し模範となる人を顕彰する黄綬褒章に2人、公衆の利益のために尽力した人に贈られる藍綬褒章に3人がそれぞれ選ばれた。県内の受章者（敬称略）▽黄綬褒章（2人）磯貝昭生74農林業佐伯城戸崎修65土地家屋調査士中津▽藍綬褒章（3人）池辺泰俊75保護司大分岡田律子79民生・児童委員中津高木順一75民生・児童委員佐伯