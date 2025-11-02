秋の褒章が発表され、長崎県内からは社会や公共などの分野で長年貢献した1団体と13人が選ばれた。緑綬褒状（褒章）を受けた、大村市の鈴田地区社会福祉協議会の「給食ボランティアグループ」は40年以上、お年寄りに手作り弁当を届け、見守る活動を続けてきた。地域を支える取り組みを紹介する。10月下旬。畑や丘に囲まれた鈴田地区の住民センターの台所は朝からにぎわっていた。「なんか物足りんね」「もう少し塩を入れてみた