2025Ç¯½©¤ÎË«¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º´²ì¸©Æâ¤«¤é¤Ï·×15¤Î¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£È¯Îá¤Ï3ÆüÉÕ¡£¿Ê¤ó¤Ç¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤È¤¹¤ëÎÐ¼úË«¾Ï¤Ï1¿Í¤È1ÃÄÂÎ¡¢¶ÈÌ³¤ËÀºÎå¤·ÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë¿Í¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë²«¼úË«¾Ï¤Ï4¿Í¡¢¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¿ÔÎÏ¤·¤¿¿Í¤ËÂ£¤ëÍõ¼úË«¾Ï¤Ï9¿Í¡£ÎÐ¼úË«¾Ï¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¸¤ÄÍÎè»Ò¤µ¤ó¡Ê87¡Ë¡á°ËËüÎ¤»ÔÀ¥¸ÍÄ®¡á¤Ï¡¢Æ±»Ô¿©À¸³è²þÁ±¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ç¶¿ÅÚÎÁÍý¤ÎÅÁ¾µ¤ÈÉáµÚ·¼È¯¤ËÅØ¤á¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤Ø¤ÎÎÁÍý¹Ö½¬¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£