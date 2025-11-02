乳幼児や妊産婦の命を災害から守ろうと、助産師の龍聖子さん（50）＝佐賀県上峰町＝が、仲間と一緒に「『こどもとママ防災』なないろのたね自主防災会」を立ち上げた。臨床と学術研究の双方で実績を積んできた専門家の立場から、自治体と連携して乳幼児がいる家庭向けの防災教室を開くなど、活動の輪を広げている。9月4日、上峰町役場の応接室。龍さんは緊張した面持ちで、町内2例目となる自主防災組織の認定書を受け取った。