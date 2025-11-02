国民の代表である国会議員の数を与党の思惑で拙速に削減してはならない。国会を挙げた議論を求める。自民党と日本維新の会は連立政権合意書に、1割を目標に衆院議員の定数を削減すると明記した。維新が連立入りの絶対条件として要求し、自民が受け入れた。今臨時国会に議員立法で法案を提出し、成立を目指す。比例代表を50議席程度減らすことが念頭にある。「身を切る改革」を掲げる維新は、法案提出に至らない場合は連立