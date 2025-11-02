高校野球の秋季九州大会（第157回九州大会）は1日、宮崎市のSOKKENスタジアムで決勝が行われ、九州国際大付（福岡）が長崎日大に3−2で逆転勝ちし、2021年秋以来4年ぶり4度目の優勝を果たした。八回までリードしていた長崎日大は1997年春以来となる優勝はならなかった。九州国際大付は明治神宮大会（14日から5日間、神宮）に出場し、山梨学院と東京地区代表の勝者と対戦する。土壇場の九回、城野が同点打土壇場の逆転劇で九州