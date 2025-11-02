サッカーの九州大学リーグは1日、福岡大サッカー場などで行われ、福岡大が鹿屋体大に2−1で競り勝ち、2試合を残して4連覇を達成した。福岡大によると22度目の優勝。福岡大は2027年にJ2鳥栖への加入が内定しているFW合戸晴矢（3年・福岡大若葉）が前半2分に先制点を決め、同7分にはDF和田理央（4年・大津）の追加点をアシスト。開幕からの連勝を16に伸ばした。九州大学リーグは16日まで。福岡大など上位3チームは12月開催の全