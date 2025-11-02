ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬1Æü¡¢Áá¤¯¤âÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëº½ÉÍ¤ÇÌó2»þ´Ö¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤äÁÇ¿¶¤ê¤ò¹Ô¤¤¡Ö¡Ê¥ª¥Õ¤Ï¡Ëº£¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÎý½¬¤¹¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇÄ¹¥¿¥¤µ­Ï¿¤Î3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£ÂÇÎ¨3³ä8Ê¬5ÎÒ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÁáÄ«¤«¤éÊ¡²¬¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿10·î31Æü¤ò¶´¤ß¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤­½Ð