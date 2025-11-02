柔道の講道館杯全日本体重別選手権第1日は1日、千葉ポートアリーナで女子7階級が行われ、78キロ超級は素根輝（パーク24）が初制覇した。思わず目を覆った。1年3カ月前のパリとは対照的な喜びの涙を千葉の畳で流した。2021年東京五輪女子78キロ超級金メダルの素根（福岡県久留米市出身）が、左膝の負傷で棄権した昨夏のパリ五輪以来となる復帰戦に挑んで頂点に立った。「最後まで闘い抜けるか不安があったが、気持ちだけは切