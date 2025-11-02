◇国内男子ゴルフ フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025（1日、千葉・成田ヒルズカントリークラブ）選手会が主催する国内男子ゴルフの新規大会・フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025の3日目が行われ、石川遼選手はスコアを伸ばしたものの5位後退となりました。2位タイスタートの石川選手は前半の9ホールを4バーディー・1ボギーとスコアを3つ伸ばすと、後半でも12番でバーディーを奪います。その後はセカンドショット