連覇を狙うドジャースと、32年ぶりの世界一を目指すブルージェイズのワールドシリーズ（WS）は1日（日本時間2日午前9時開始）、トロントのロジャーズ・センターで第7戦が行われる。3勝3敗のタイで迎えた最終決戦。試合前にはブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）が会見を行った。王手をかけて臨んだ前日の第6戦で、0−0で迎えた3回2死二塁の場面で大谷翔平投手を申告敬遠したことについて「難しい判断」だったと振