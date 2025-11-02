落語家の桂米團治が、5日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。桂米團治＝テレビ朝日提供21年ぶりの番組登場となった米團治。父は戦後の上方落語を復興へと導いた一人で人間国宝だった桂米朝さん。父の存在があまりにも大きかったがゆえに、若い頃は様々な悩みもあったが、あることをきっかけに気持ちを切り替えることができたと明かす。松竹の歌劇団出身の母からも日舞をはじめ多