日本ハムの北山亘基投手（２６）が１日、ＷＢＣ球での魔球習得に手応えを見せた。１５、１６日に開催される侍ジャパン強化試合メンバーに選出された右腕は、秋季キャンプ２日目で初のブルペン入り。フォークを中心に約３０球投じ、「リリースのタイミングが日本のボールと違う。そこさえ合えばすごい落ち方をする」と、落ちる球に可能性を見いだした。表面がツルツルし、硬くて変形しにくいのが特徴のＷＢＣ球。ブルペンでは金