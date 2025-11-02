連覇を狙うドジャースと、32年ぶりの世界一を目指すブルージェイズのワールドシリーズ（WS）は1日（日本時間2日午前9時開始）、トロントのロジャーズ・センターで第7戦が行われる。3勝3敗のタイで迎えた最終決戦。試合前にはブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）が会見を行い、悲願達成に向け“大谷攻略”に意気込んだ。WS第7戦という大一番でドジャース・大谷翔平投手が二刀流で先発出場することに「確かにユニー