実は週末の弾丸旅にも最適だというブルネイ。旅の専門家が、知られざるその魅力と楽しみ方を紹介します（撮影：筆者）【写真】「週末弾丸旅」で7つ星ホテルに破格で泊まれる！知られざるブルネイの楽しみ方とは？近年人気が高まっている、アジア圏への旅行。前回は台湾の穴場スポットを紹介したが、今回も“週末弾丸旅”にピッタリな、意外な国を案内したい。それは、「ブルネイ・ダルサラーム」（以下、ブルネイ）だ。国名を聞い