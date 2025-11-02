本日11月2日（日）よる10時30分 第4話を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。第4話放送に先駆け、あらすじと最新シーンカットを公開！少しずつ玄一に心を開き始めた索は