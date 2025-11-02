政府は２日、２５年秋の褒賞受章者を発表。ＪＲＡの横山典弘騎手（５７）＝美浦・フリー＝が、黄綬褒章を受章した。黄綬褒章はＪＲＡの現役騎手では２２年春の柴田善臣（５９）、２４年秋の武豊（５６）に次いで３人目の受章となる。中央競馬の発展および畜産業の振興に多大な貢献を果たした功績が認められ、名誉ある褒章が贈られた。横山典は「このたび黄綬褒章を頂くことになり、自分がこのような素晴らしいものを受章して本