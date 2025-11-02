「新馬戦」（１日、京都）好位につけた２番人気のシャドウマスター（牡２歳、父キタサンブラック、母シャドウマリア、栗東・杉山晴）が、１番人気サリエンテとのデッドヒートを鼻差で制した。北村友は「人気の馬が外から動いて行った時も自分のリズムを刻んでいけましたし、内めをロスなく立ち回ってしぶとく脚を使ってくれました。１回使ってさらに良くなりそうです」と伸びしろの大きさを含めて評価。杉山晴師は「道中で動