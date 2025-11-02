2025年11月１日に開催されたルヴァンカップ決勝で改めて思い知らされたのが、セットプレーの重みだ。なにしろ、この日のサンフレッチェ広島は柏レイソルを相手に中野就斗のロングスローから２ゴール、東俊希のFKから１得点を奪ったのだから。広島の３−１の勝利を見届けた後、囲み取材に応じた日本代表の森保一監督も「セットプレーは勝利の確率を高めるうえで大事なんだと、今日の３点を見てそう思いました」と語っていた。そ